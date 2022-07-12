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Жизнь

В Барнауле на две недели без горячей воды остались три района

12 июля в Барнауле стартует завершающий этап испытаний в контуре ТЭЦ-2, сообщает сайт городской администрации.

Горячая вода, душ
Горячая вода, душ
СС0

По 24 июля без горячей воды останутся три района — Ленинский, Октябрьский и Железнодорожный.

В контур ТЭЦ-2 входят улицы Монтажников, Чудненко, 40 лет Октября, Эмилии Алексеевой, проспект Космонавтов и другие.

«Ежегодно главной задачей энергетиков является сокращение сроков отключения горячей воды во время опрессовки и ремонтов летом. Этот период удалось уменьшить на восемь дней в контуре ТЭЦ-3 и на четыре дня — в контуре ТЭЦ-2, до 14 и 18 дней соответственно», — говорится в сообщении.

Последнее отключение горячей воды в Барнауле будет с 22 по 25 августа.

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