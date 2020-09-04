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4 сентября
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Жизнь

В Барнауле на еще одном доме бесследно пропали буквы

В Барнауле в Индустриальном районе на одном из домов пропало слово «Кондоминиумы», которое увенчало крышу.

В Барнауле пропали буквы
В Барнауле пропали буквы
Barnaul 22

Пропажу заметил подписчик Barnaul 22.

«Куда дели буквы? Они так классно выделяли район Балтийская-Шумакова, без них вида теперь нет», — возмутился он.

В комментариях пользователи стали массово припоминать, что же означает это слово.

В Барнауле пропали буквы
В Барнауле пропали буквы
Barnaul 22
В Барнауле пропали буквы
В Барнауле пропали буквы
Barnaul 22

Между тем, это слово обозначает жилищную кооперацию. В СССР в таких домах личными были жилые комнаты, а хозяйственные помещения, кухня и ванные комнаты — общими. По сути — коммуналка.

В 1993 году термин «кондоминиум» с юридической точки зрения расшифровывали как «объединение собственников жилья, и единый комплекс недвижимого имущества, включающий в себя еще и земельный участок».

Напомним, что ранее в центре краевой столице сняли надпись «Барнаул — город орденоносный», буквы находились в аварийном состоянии.

Мэр Вячеслав Франк пообещал вернуть их на том месте, которое выберут горожане.

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