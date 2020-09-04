В Барнауле на еще одном доме бесследно пропали буквы

Пропажу заметил подписчик Barnaul 22.
«Куда дели буквы? Они так классно выделяли район Балтийская-Шумакова, без них вида теперь нет», — возмутился он.
В комментариях пользователи стали массово припоминать, что же означает это слово.
Между тем, это слово обозначает жилищную кооперацию. В СССР в таких домах личными были жилые комнаты, а хозяйственные помещения, кухня и ванные комнаты — общими. По сути — коммуналка.
В 1993 году термин «кондоминиум» с юридической точки зрения расшифровывали как «объединение собственников жилья, и единый комплекс недвижимого имущества, включающий в себя еще и земельный участок».
Напомним, что ранее в центре краевой столице сняли надпись «Барнаул — город орденоносный», буквы находились в аварийном состоянии.
Мэр Вячеслав Франк пообещал вернуть их на том месте, которое выберут горожане.