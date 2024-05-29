29 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Барнауле на Мало-Тобольской перестанут ездить самокаты

В администрации города состоялось заседание рабочей группы при городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом пишет администрация города.

На встрече обсуждался вопрос о введении запрета на движение электросамокатов по ул. Мало-Тобольской, от проспекта Социалистического до проспекта Ленина. Операторы внесут этот запрет в программу, и новые правила вступят в силу с 10 июня.

Профильный комитет также рассмотрит возможность установки соответствующих дорожных знаков на этом участке улицы. Сотрудники ГИБДД будут регулярно проводить рейды, а нарушителям новых правил будут предъявлены административные обвинения.

Эта мера была принята из-за увеличения количества дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. С 1 апреля 2024 года произошло 16 аварий с пострадавшими, в то время как за весь 2023 год было зафиксировано только 4 таких аварии.

Ранее сообщалось, что самокатный беспредел беспокоит жителей Барнаула.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Художники распишут серые стены
Фестиваль детства с «Михуткой»
Финальный лекторий «Киноугол»
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость