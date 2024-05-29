В администрации города состоялось заседание рабочей группы при городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом пишет администрация города.

На встрече обсуждался вопрос о введении запрета на движение электросамокатов по ул. Мало-Тобольской, от проспекта Социалистического до проспекта Ленина. Операторы внесут этот запрет в программу, и новые правила вступят в силу с 10 июня.

Профильный комитет также рассмотрит возможность установки соответствующих дорожных знаков на этом участке улицы. Сотрудники ГИБДД будут регулярно проводить рейды, а нарушителям новых правил будут предъявлены административные обвинения.

Эта мера была принята из-за увеличения количества дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. С 1 апреля 2024 года произошло 16 аварий с пострадавшими, в то время как за весь 2023 год было зафиксировано только 4 таких аварии.

Ранее сообщалось, что самокатный беспредел беспокоит жителей Барнаула.

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