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В Барнауле на мемориал занесли имя лейтенанта, которого задавил обкуренный лихач

8 ноября сотрудники органов внутренних дел в Барнауле почтили память коллег, которые погибли при исполнении служебного долга. На мемориал памяти главного управления МВД по Алтайскому краю занесли имя лейтенанта полиции Сергея Арляпова, который погиб при задержании водителя в Заринске. Ему было 32 года.

Алтайские полицейские почтили память погибших коллег.
Алтайские полицейские почтили память погибших коллег.
пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инспектор ДПС погиб 18 июля 2018 года, когда пытался задержать водителя «Жигулей» на одной из улиц Заринска. 18-летний водитель был за рулем под действием наркотиков. Увидев поднятый жезл инспектора, он прибавил скорость и сбил полицейского.

Суд назначил парню наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Имя Сергея Арляпова на мемориале открыли его сослуживцы, рассказали в ведомстве.

Андрей Подолян,
начальник главка, генерал-лейтенант полиции:

Без памяти — нет будущего, и сегодняшнее мероприятие — это дань уважения погибшим коллегам и товарищам, которые остаются в нашей памяти и в наших сердцах навечно. Чтить их заслуги, помогать их семьям — это обязанность каждого из нас, вне зависимости от времени и ситуации. Это то малое, что мы можем сделать для тех, кто не вернулся со служебного задания.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. По традиции траурный митинг завершился возложением цветов.

На мемориальном комплексе значатся имена 524 сотрудников органов внутренних дел Алтайского края.

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