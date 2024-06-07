Всего было выявлено 234 повреждения. Проведению масштабных работ мешают погодные условия. Однако все бригады СГК трудятся круглосуточно.
В компании также сообщили жителям Барнаула, что некоторые потребители получат горячую воду с задержкой на три дня относительно запланированных сроков.
В их число входят улицы: Горно-Алтайская, Северо-Западная, Витебская, Харьковская, Советской Армии, Маяковского, поселок Южный и район ВРЗ.
Ранее сообщалось, что будет, если игнорировать правила поведения рядом с тепловыми сетями.
Самое важное - в нашем Telegram-канале