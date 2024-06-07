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Жизнь

В Барнауле на некоторых улицах горячую воду дадут позже, чем планировалось

В Барнауле завершился второй этап гидравлических испытаний теплосетей, однако на некоторых улицах подача горячей воды задержится на три дня. Об этом информирует Telegram-канал СГК Барнаул.

Всего было выявлено 234 повреждения. Проведению масштабных работ мешают погодные условия. Однако все бригады СГК трудятся круглосуточно.

В компании также сообщили жителям Барнаула, что некоторые потребители получат горячую воду с задержкой на три дня относительно запланированных сроков.

В их число входят улицы: Горно-Алтайская, Северо-Западная, Витебская, Харьковская, Советской Армии, Маяковского, поселок Южный и район ВРЗ.

Ранее сообщалось, что будет, если игнорировать правила поведения рядом с тепловыми сетями.

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