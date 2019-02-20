В Барнауле на Оби спасатели доставали провалившуюся под лед машину

Алексей Жук,
заместитель начальника главного управления МЧС России по Алтайскому краю:
По легенде учений на одной из проток реки Обь в районе города Барнаула неосмотрительный водитель допустил провал своего транспорта под лед. Два пассажира смогли выбраться самостоятельно, вызвали помощь и, пытаясь найти дорогу, заблудились.
С помощью беспилотной авиации, управляемой сотрудниками оперативной группы ЦУКС, и спасателями на снегоходах, были обнаружены условные пострадавшие. На санях-волокушах, прикрепленных к снегоходам, спасатели эвакуировали пострадавших и передали в пункт обогрева и медицинского обеспечения, где им была оказана необходимая медицинская помощь.
А специалисты дорожно-спасательной службы «Автоспас» показали возможности техники, которую используют для извлечения пострадавшего автомобиля из воды.