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Жизнь

В Барнауле на Оби спасатели доставали провалившуюся под лед машину

19 февраля на одной из проток Оби спасатели МЧС использовали различную технику — от болотоходов до беспилотников, чтобы вытащить ВАЗ-2108, провалившийся под лёд. Так в Барнауле прошли тактико-специальные учения по спасению техники.

В Барнауле спасатели учились доставать провалившуюся под лёд машину.
В Барнауле спасатели учились доставать провалившуюся под лёд машину.
22.mchs.gov.ru

Алексей Жук,
заместитель начальника главного управления МЧС России по Алтайскому краю:

По легенде учений на одной из проток реки Обь в районе города Барнаула неосмотрительный водитель допустил провал своего транспорта под лед. Два пассажира смогли выбраться самостоятельно, вызвали помощь и, пытаясь найти дорогу, заблудились.

С помощью беспилотной авиации, управляемой сотрудниками оперативной группы ЦУКС, и спасателями на снегоходах, были обнаружены условные пострадавшие. На санях-волокушах, прикрепленных к снегоходам, спасатели эвакуировали пострадавших и передали в пункт обогрева и медицинского обеспечения, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

А специалисты дорожно-спасательной службы «Автоспас» показали возможности техники, которую используют для извлечения пострадавшего автомобиля из воды.

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