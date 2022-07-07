7 июля
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Жизнь

На опасном перекрёстке в Барнауле устанавливают светофор

На одном из самых аварийных перекрёстке Барнаула монтируют светофор, сообщает корреспондент altapress.ru.

Светофор на перекрёстке ул. Гоголя и ул. Горького
Светофор на перекрёстке ул. Гоголя и ул. Горького
altapress.ru

Светофор устанавливают на перекрёстке ул. Гоголя и ул. Горького, где часто происходят аварии.

Напомним, к середине июля в Барнауле планировали установить три светофора.

Еще два — на Змеиногорском тракте, 110 (у краевого онкодиспансера, где нерегулируемый пешеходный переход) и на ул. Малахова, 119 (на нерегулируемом пешеходном переход к автобусной и трамвайной остановкам «Павловский тракт (Малахова)»).

Ранее на трассе между поселками Фирсово и Бобровка произошла страшная авария. Один водитель погиб.

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