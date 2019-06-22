В Барнауле на акцию со свечами пришли все главные силовики региона и губернатор

21 июня в 22:30 у мемориала на площади Победы сотрудники полиции память погибших в годы Великой Отечественной войны со свечами в руках почтили губернатор края Виктор Томенко и руководители всех силовых ведомств региона. Таким образом они присоединились к всероссийской патриотической акции «Свеча Памяти».

Сначала над площадью Победы прозвучал голос Левитана, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

«Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война…».

После минуты молчания в память о погибших в этой войне у скульптурной композиции «Прощание» одновременно зажглись сотни свечей. А затем к мемориалу возложили цветы.

Виктор Томенко,

губернатор края ( из поста в Instagram):

Война стала историей, но не ушла из памяти, навечно породнила нас общей скорбью. День начала Великой Отечественной — священная дата, которую мы обязаны помнить!

Низкий поклон живущим героям! Вечная память павшим!

Участие в акции в Барнауле приняли, кроме губернатора, главный федеральный инспектор, руководители и личный состав ГУ МВД России по краю (и члены их семей и общественного совета, ветераны, курсанты Барнаульского юридического института), а также представители других ведомств и правоохранительных структур: УФСБ, погрануправления, МЧС, прокуратуры, Росгвардии.

От следственного комитета пришли руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Андрей Хвостов и его замы Константин Мальцев и Александр Жеребцов, а также сотрудники следственных подразделений и аппарата следственного управления.