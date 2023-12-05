В Барнауле на площади Сахарова начали устанавливать новогодний городок

Сегодня, 5 декабря, в Барнауле начали строить новогодний городок на площади Сахарова. Об этом сообщает администрация города.

На данный момент рабочие завозят элементы ели, которую установят посреди площади. Собирать ее планируют уже завтра.

Сотрудники «Барнаулгорсвет» с 6 декабря начнут украшать праздничной площадки. Световое оформление будет выполнено в традиционном стиле.

Также подсветка будет и в ледяных фигурах. На перекрестке пр. Ленина и ул. Молодежной установят световой фонтан.

Работы завершать 29 декабря.

Также перекроют следующие участки:

с 5 декабря по 21 января ограничат движение по площади, расположенной перед зданием по адресу: ул.Германа Титова, 9. Здесь построят снежный городок Октябрьского района.



с 25 декабря по 16 января 2024 года перекроют подъезды к площади в районе Дворца культуры «Южный» (ул.Чайковского, 21) - новогодней площадке Центрального района.

Ранее стало известно, когда откроют движение на площади Сахарова.