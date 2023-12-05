В Барнауле на площади Сахарова начали устанавливать новогодний городок

На данный момент рабочие завозят элементы ели, которую установят посреди площади. Собирать ее планируют уже завтра.
Сотрудники «Барнаулгорсвет» с 6 декабря начнут украшать праздничной площадки. Световое оформление будет выполнено в традиционном стиле.
Также подсветка будет и в ледяных фигурах. На перекрестке пр. Ленина и ул. Молодежной установят световой фонтан.
Работы завершать 29 декабря.
Также перекроют следующие участки:
с 5 декабря по 21 января ограничат движение по площади, расположенной перед зданием по адресу: ул.Германа Титова, 9. Здесь построят снежный городок Октябрьского района.
с 25 декабря по 16 января 2024 года перекроют подъезды к площади в районе Дворца культуры «Южный» (ул.Чайковского, 21) - новогодней площадке Центрального района.
Ранее стало известно, когда откроют движение на площади Сахарова.