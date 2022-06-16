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Жизнь

В Барнауле на проспекте Энергетиков построят новую дорогу и бульвар

В Барнауле на проспекте Энергетиков начали строительство новой дороги и бульвара, сообщает пресс-служба администрации города.

В Барнауле на проспекте Энергетиков построят новую дорогу и бульвар
В Барнауле на проспекте Энергетиков построят новую дорогу и бульвар
barnaul.org

Новая дорога длиной более 800 метров появится от улицы Власихинской до улицы Взлетной.

Сейчас на участке шурфуют подземные кабельные линии и вывозят строительный грунт, идет подготовка к строительству закрытой системы ливневой канализации. Дорогу откроют до 1 октября.

«Согласно проекту, на участке от улицы Власихинской до проезда Северного Власихинского будет построена одна проезжая часть шириной 15 метров. Далее, от проезда Северного Власихинского до улицы Взлетной, появятся две проезжие части, разделенные бульваром. Ширина дороги здесь составит 16 метров: в центре будет расположена четырехметровая пешеходная дорожка, а по бокам — газоны. Здесь установят скамейки, урны, сделают несколько „альпийских горок“», — сообщает администрация.

Вдоль дороги будут тротуары, парковочные карманы и освещение, высажены более 2 тыс. деревьев и кустарников: сирень, ели, липы, березы, яблони, рябина, барбарис, тополя.

Дорогу на проспекте строят по федеральному проекту «Жилье», на строительство выделено около 200 млн рублей.

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