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Жизнь

В Барнауле на проспекте Космонавтов появился светофор с «космическими технологиями»

В Барнауле модернизировали светофор, чтобы увидеть реальную транспортную ситуацию на перекрестке, сообщает мэрия города.

Светофор модернизировали в Барнауле.
Светофор модернизировали в Барнауле.
barnaul.org.

Обновленный светофор расположен на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Солнечная Поляна.

«Установили детекторы транспорта с возможностью анализа трафика дорожного движения: количество транспортных средств, скорость транспортного потока, занятость полосы», — разъяснили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.

Детекторы накапливают данные об интенсивности движения в различные периоды времени — это позволит настроить режим работы светофора с учетом актуального трафика по различным направлениям. Также диспетчеры смогут увидеть реальную обстановку на перекрестке.

При положительном эффекте от внедрения этой системы подобные обновления ждут светофоры на других участках города, отметили в мэрии.

Модернизацию выполнили в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной сети города Барнаула на 2015−2025 годы».

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