В Барнауле на проспекте Космонавтов появился светофор с «космическими технологиями»

Обновленный светофор расположен на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Солнечная Поляна.
«Установили детекторы транспорта с возможностью анализа трафика дорожного движения: количество транспортных средств, скорость транспортного потока, занятость полосы», — разъяснили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.
Детекторы накапливают данные об интенсивности движения в различные периоды времени — это позволит настроить режим работы светофора с учетом актуального трафика по различным направлениям. Также диспетчеры смогут увидеть реальную обстановку на перекрестке.
При положительном эффекте от внедрения этой системы подобные обновления ждут светофоры на других участках города, отметили в мэрии.
Модернизацию выполнили в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной сети города Барнаула на 2015−2025 годы».