25 июля
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Жизнь

В Барнауле на путепроводе возле "Пионера" установили первую 48-метровую балку пролета

На мосту на проспекте Ленина смонтировали первую 48-метровую балку пролета между третьей и четвертой опорами. Об этом сообщает официальный Telegram-канал проекта "Мост".

Установка 48-метровой балки пролета
Установка 48-метровой балки пролета
Telegram-канал "Мост"

Чтобы установить балку, потребовалось два крана. Они одновременно подняли конструкцию с обеих сторон и смонтировали опоры.

Расстояние между третьей и четвертой опорами составило 48 м. Балку такой длины собирали постепенно. Рабочие соединяли пять блоков и сваривали их на пятипролетном путепроводе.

"Чтобы полностью сделать пролет между третьей и четвертой опорами, необходимо подготовить еще пять таких балок и аналогичным образом смонтировать. На это потребуется больше месяца", - сообщают в Telegram-канале.

Параллельно с этим продолжается устройство трехпролетного путепровода. На данный момент готовится основание будущей проезжей части и тротуаров, формируются подходы к мосту со стороны Дома быта и улицы Кулагина.

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