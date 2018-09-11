«Что мы здесь вообще рассматриваем?» Как в Барнауле прошло очередное заседание по делу Марии Мотузной

11 сентября в Индустриальном суде Барнаула прошло четвертое заседание по делу Марии Мотузной, которую судят по статье об экстремизме за публикацию мемов в соцсети. На заседании опрашивали свидетелей обвинения, пишет «Медиазона».

Заседание началось с того, что у представителя прокуратуры сломался стул. Чтобы обвинитель присел, пришлось искать новый.

«Про негров»

Свидетельница Дарья Паутова рассказала, что полицейские предложили ей стать понятой, когда она шла в магазин с подругами. Так как все они учатся на юрфаке, им стало интересно и они согласились пойти в полицию.

Во время процесса обвинитель спросил у девушки, что помнит ли он, что была за картинка, которую она увидела. Та ответила, что помнит лишь то, что было что-то «про негров».

Адвокат Мотузной поинтересовался у свидетельницы, почему та говорит слово «негры». Прокурор попросил снять этот вопрос, а судья заявил, что это слово в России не имеет негативного значения.

Девушка заявила, что смотрела все картинки, но не помнит, сколько их было — около сотни. Также девушка сказала, что ей было неприятно смотреть на эти изображения.

«Унижение рас и религии»

Вторая свидетельница Юлия Схоменко рассказала ту же историю, что и Паутова — про поход в магазин и предложение полицейских стать понятой. Она рассказала, что картинки показали им в ноябре 2017 года.

Но Схоменко не помнит, сколько было этих картинок. О содержании изображений она тоже ничего не помнит, лишь сказала, что там было «унижение рас и религии».

До того, как стать понятой в деле Мотузной, девушка уже участвовала в обыске по другому преступлению. Она учится на юрфаке в Алтайском промышленно-экономическом колледже. Девушка подтвердила, что в ее учебном заведении привлекают студентов в качестве понятых для практики.

Адвокат попытался уточнить у свидетельницы, как она может подтвердить, что верующая и кто ее батюшка-настоятель. Но судья снял оба вопроса. Защитник также спросил, к чему у Юлии возникла ненависть при просмотре картинок. Та пояснила: «к религии».

Любит рэп и Уилла Смита

Третьим свидетелем был Максим Лямкин, работник Алтайского центра юридической помощи, с которым Мария Мотузная встречалась в 2013−15-е годы. Пара позже рассталась, но Максим и Мария остались друзьями.

Лямкин пояснил, что доступа к аккаунтам Мотузной не имел, что Мария ранее не высказывалась о религии и расах, не занималась никакой пропагандой и друзей, призывавших к ненависти к кому-либо, у девушки нет.

Свидетель сообщил, что Мария Мотузная атеистка, но посещала церковь со своей верующей матерью. Также молодой человек рассказал, что они вместе с девушкой слушали музыку американского рэпера ASAP Rocky и других исполнителей, восхищались творчеством и артистизмом афроамериканцев. А также любили смотреть фильм «Я легенда», главную роль в котором исполняет Уилл Смит, который, по словам Максима, «тоже афроамериканец».

В конце заседания прокурор зачитал показания участкового о том, что Мотузная на учете не состояла и к уголовной ответственности ранее не привлекалась. Следующее заседание назначили на 25 сентября. На нем заслушают свидетелей защиты.

«Все вопросы, которые я задавал свидетелям, касаемо религии, касаемо, так скажем, афроамериканцев, были отклонены. Суд основывается на том, что это не относится к делу. Возникает вопрос, а что мы здесь вообще рассматриваем тогда?» — сказал после заседания адвокат Мотузной Роман Ожмегов.

За что судят Марию Мотузную

Марию Мотузную обвинили по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и части 1 статьи 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). Максимальное наказание по первой статье — 5 лет, по второй — год.