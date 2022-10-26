26 октября
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Жизнь

В Барнауле на ул. Димитрова неделю нет горячей воды

Барнаулец пожаловался, что уже неделю в его доме нет горячей воды. Сообщение опубликовали 26 октября в «Barnaul 22».

Вода. Душ.
Вода. Душ.
unsplash.com

Горячей воды нет на участке ул. Димитрова — Трудовой переулок. Как рассказали в группе, рабочие не могут решить проблему:

«Непонятно, где произошел прорыв воды, нужны разрешения на земляные работы», — написал автор жалобы.

Это не первый случай, когда ресурса нет на этом участке. Летом была точно такая же проблема.

Участок без воды.
Участок без воды.
«Barnaul 22».

Ранее в Барнауле на ул. Димитрова произошла коммунальная авария. Около ЦУМа вода прорвалась через асфальт, воду отключали на между пр. Ленина и пр. Социалистическом.

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