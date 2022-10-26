В Барнауле на ул. Димитрова неделю нет горячей воды

Горячей воды нет на участке ул. Димитрова — Трудовой переулок. Как рассказали в группе, рабочие не могут решить проблему:
«Непонятно, где произошел прорыв воды, нужны разрешения на земляные работы», — написал автор жалобы.
Это не первый случай, когда ресурса нет на этом участке. Летом была точно такая же проблема.
Участок без воды.
«Barnaul 22».
Ранее в Барнауле на ул. Димитрова произошла коммунальная авария. Около ЦУМа вода прорвалась через асфальт, воду отключали на между пр. Ленина и пр. Социалистическом.