В Барнауле на ул. Димитрова неделю нет горячей воды

Барнаулец пожаловался, что уже неделю в его доме нет горячей воды. Сообщение опубликовали 26 октября в «Barnaul 22».

Горячей воды нет на участке ул. Димитрова — Трудовой переулок. Как рассказали в группе, рабочие не могут решить проблему:

«Непонятно, где произошел прорыв воды, нужны разрешения на земляные работы», — написал автор жалобы.

Это не первый случай, когда ресурса нет на этом участке. Летом была точно такая же проблема.

Участок без воды. «Barnaul 22».

Ранее в Барнауле на ул. Димитрова произошла коммунальная авария. Около ЦУМа вода прорвалась через асфальт, воду отключали на между пр. Ленина и пр. Социалистическом.