В Барнауле на улице Пионеров ограничат движение транспорта из-за ремонта теплосети

С 26 июля в Барнауле будет перекрыто движение на улице Пионеров в районе жилых домов по улице Калинина, 7а-9. Ограничение потребуется для проведения ремонтных работ по замене трубопровода в рамках подготовки Сибирской генерирующей компанией системы теплоснабжения города к отопительному сезону 2019−2020 годов.

В связи с проведением перекладки участка магистральной тепловой сети в районе ул. Калинина, 7а-9 ограничено движение транспорта по всей ширине проезжей части ул. Пионеров с 26 июля по 31 августа 2019 года.

Сейчас на данном участке идут подготовительные работы. За время ремонтов там переложат 140 метров тепловых сетей. Возраст труб, которые предстоит заменить, составляет 39 лет, диаметр — 530 мм. Работы запланированы в рамках подготовки системы теплоснабжения города к отопительному сезону 2019−2020 годов.

Специалисты теплосетевого подразделения СГК в Барнауле просят жителей города отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать свой маршрут.