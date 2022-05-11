11 мая
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Жизнь

В Барнауле на Воинском кладбище обнаружили «очень много оскверненных могил»

Барнаульцы, пришедшие 9 мая на Булыгинско-Кировское кладбище, где в годы Великой Отечественной войны хоронили военнослужащих, обнаружили акты вандализма, сообщает «Барнаул 22».

Могилы осквернили на Воинском кладбище в Барнауле.
Могилы осквернили на Воинском кладбище в Барнауле.
кадр из видео.

Большое количество могил на кладбище оказались без оградок — украли неизвестные. Причем видны свежие лунки.

«Решили мы навестить своего ветерана, дедушку, на 9 мая. И что же мы обнаружили? Мы обнаружили очень много оскверненных могил. Вот здесь была ограда — спилили, увезли. Вот здесь были ограды, видно… штырьки торчат. Здесь тоже были, остались лунки. Видно, что недавно вытащили и увезли. Вот наша могила, здесь тоже была хорошая оградка. В прошлом году еще стояла», — рассказал мужчина на видео.

Он отметил, что в 1990-х годах на многих памятниках однажды спилили звездочки, но до ограды даже тогда дело не дошло.

«По данному факту проводится проверка», — сообщили в городской полиции.

Напомним, на Булыгинско-Кировском кладбище в годы Великой Отечественной войны были похоронены много военнослужащих, скончавшихся от ран в госпиталях Барнаула. В связи с этим некрополь получил неофициальное название — Воинское кладбище.

В память о военнослужащих, похороненных на кладбище, установили мемориал.

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