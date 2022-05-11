В Барнауле на Воинском кладбище обнаружили «очень много оскверненных могил»

Большое количество могил на кладбище оказались без оградок — украли неизвестные. Причем видны свежие лунки.

«Решили мы навестить своего ветерана, дедушку, на 9 мая. И что же мы обнаружили? Мы обнаружили очень много оскверненных могил. Вот здесь была ограда — спилили, увезли. Вот здесь были ограды, видно… штырьки торчат. Здесь тоже были, остались лунки. Видно, что недавно вытащили и увезли. Вот наша могила, здесь тоже была хорошая оградка. В прошлом году еще стояла», — рассказал мужчина на видео.