В Барнауле на волю выпустили белок

«Прекрасное зрелище. Целых пять белочек сегодня отправились в „свободное плаванье“! Теперь в нашем парке еще больше радости», — написали представители зоопарка.
После того, как дверца клетки открылась, пушистые зверьки устремились на дерево.
В парк «Лесная сказка» на волю выпустили несколько белок, которые жили в барнаульском зоопарке
«Прекрасное зрелище. Целых пять белочек сегодня отправились в „свободное плаванье“! Теперь в нашем парке еще больше радости», — написали представители зоопарка.
После того, как дверца клетки открылась, пушистые зверьки устремились на дерево.
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