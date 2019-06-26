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Жизнь

В Барнауле на волю выпустили белок

В парк «Лесная сказка» на волю выпустили несколько белок, которые жили в барнаульском зоопарке

Белка.
Белка.
altapress.ru

«Прекрасное зрелище. Целых пять белочек сегодня отправились в „свободное плаванье“! Теперь в нашем парке еще больше радости», — написали представители зоопарка.

После того, как дверца клетки открылась, пушистые зверьки устремились на дерево.

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