В Барнауле на Змеиногорском тракте появится дорожка для велосипедистов

На первом этапе подрядчику предстоит выполнить фрезерование старого покрытия и укрепить дефектные участки цементной смесью. Проектом предусмотрено устройство тротуара по четной стороне дороги и велодорожки по нечетной стороне.
Всего на выполнение работ предусмотрено 136 млн рублей.
В Барнауле по нацпроекту уже ведутся работы на четырех участках. Это мосты через р. Власиха по ул. Мамонтова и через Барнаулку по ул. Челюскинцев, дорога по проезду Северному Власихинскому.
Кроме того, начался ремонт улицы Парфенова в Барнауле. Рабочие отремонтируют участок от Старого моста до улицы Воровского. Всего в 2021 году отремонтируют 23 участка дорог.