5 мая
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Жизнь

В Барнауле на Змеиногорском тракте появится дорожка для велосипедистов

Дорожники приступили к ремонту Змеиногорского тракта в границах от ул. Аванесова до ул. Горнолыжной, сообщили в мэрии Барнаула. Проект предусмотрел не только ремонт проезжей части, но и обустройство тротуара и велодорожки.

Ремонт Змеиногорского тракта. Барнаул.
Ремонт Змеиногорского тракта. Барнаул.
Barnaul.org

На первом этапе подрядчику предстоит выполнить фрезерование старого покрытия и укрепить дефектные участки цементной смесью. Проектом предусмотрено устройство тротуара по четной стороне дороги и велодорожки по нечетной стороне.

Всего на выполнение работ предусмотрено 136 млн рублей.

В Барнауле по нацпроекту уже ведутся работы на четырех участках. Это мосты через р. Власиха по ул. Мамонтова и через Барнаулку по ул. Челюскинцев, дорога по проезду Северному Власихинскому.

Кроме того, начался ремонт улицы Парфенова в Барнауле. Рабочие отремонтируют участок от Старого моста до улицы Воровского. Всего в 2021 году отремонтируют 23 участка дорог.

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