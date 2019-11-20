В Барнауле начал работу Музей шоколадного мастерства

До 1899 года улица Пушкина называлась Иркутской линией. Она считалась центральной, жить на ней было престижно, состоятельные купцы строили здесь свои дома.
А в 1913 году госпожа Мария Крюгер, которая держала в Барнауле знаменитую аптеку, получила разрешение на постройку двухэтажного каменного дома с магазином на первом этаже и комнатами для хозяев и арендаторов на втором.
За столетнюю историю здание обветшало, и несколько лет назад его отреставрировали. Теперь в нем работает Музей шоколадного мастерства. Он наполнил исторический дом теплой атмосферой творчества и уюта.
Для гостей музея работает экспозиция шоколадных фигур. Она рассказывает об истории возникновения шоколада, его производства и распространения по всему миру.
Вторая часть выставки — шоколадные скульптуры по мотивам сказок Пушкина. Среди них русалка в человеческий рост и бюст самого писателя из белого шоколада.
В мастерской музея талантливые кондитеры делают уникальные шоколадные конфеты и фигуры. Мастера используют сырье от швейцарской компании Barry Callebaut, которая известна как один из лидеров мирового рынка шоколада.
Десерты из темного, белого, молочного и оригинального розового шоколада сорта Ruby можно приобрести в лавке музея для себя или в подарок близким.
Сладкий бар музея создан для тех, кто хочет отдохнуть и провести время в приятной компании — с семьей или друзьями. Здесь представлено 11 видов восхитительного горячего шоколада и натурального какао. Он подается со взбитыми сливками и воздушным безе. Такое лакомство не оставит равнодушным ни одного любителя изысканных десертов.
Посетить музей можно как индивидуально, так и в организованных группах. В последнем случае заказывайте экскурсию заранее.
Музей шоколадного мастерства ждет вас в гости! Приходи и почувствуй вкус настоящего лакомства.
Часы работы: с 11:00 до 19.00.
Адрес: Барнаул, ул. Пушкина, 66.
Тел. + 7 (3852) 25-21-52
Инстаграм: @shoco_barnaul
Выходной: понедельник.
Путешествие на знаменитую Шоколадную фабрику загадочного Вили Вонка.
Ребятам предстоит:
- вылепить шоколадного символа года,
- разгадать сладкие головоломки,
- расшифровать послание от умпа-лумпов,
- получить вкусную награду,
- окунуться в историю шоколада,
- продегустировать все виды шоколада!
Новогоднее оформление, яркая и веселая атмосфера не оставит равнодушным ни одного ребенка.
Время: от 80 мин. до 120 мин.
Цена: от 20 до 50 участников.
Цена билета за одного участника 500 рублей.
Стоимость действительна на момент публикации.