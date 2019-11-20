В Барнауле начал работу Музей шоколадного мастерства

Музей шоколадного мастерства находится в историческом здании Барнаула на улице Пушкина, 66. Это классический жилой дом с лавками начала XX века.

До 1899 года улица Пушкина называлась Иркутской линией. Она считалась центральной, жить на ней было престижно, состоятельные купцы строили здесь свои дома.

А в 1913 году госпожа Мария Крюгер, которая держала в Барнауле знаменитую аптеку, получила разрешение на постройку двухэтажного каменного дома с магазином на первом этаже и комнатами для хозяев и арендаторов на втором.

За столетнюю историю здание обветшало, и несколько лет назад его отреставрировали. Теперь в нем работает Музей шоколадного мастерства. Он наполнил исторический дом теплой атмосферой творчества и уюта.

Музей шоколадного мастерства. Анна Зайкова. Музей шоколадного мастерства. Анна Зайкова. Музей шоколадного мастерства. Анна Зайкова. Музей шоколадного мастерства. Анна Зайкова. Музей шоколадного мастерства. Анна Зайкова. Музей шоколадного мастерства. Анна Зайкова. Музей шоколадного мастерства. Анна Зайкова. Музей шоколадного мастерства. Анна Зайкова. Музей шоколадного мастерства. Анна Зайкова. Музей шоколадного мастерства. Анна Зайкова. Музей шоколадного мастерства. Анна Зайкова. Музей шоколадного мастерства. Анна Зайкова. Музей шоколадного мастерства. Анна Зайкова. Музей шоколадного мастерства. Анна Зайкова. Музей шоколадного мастерства. Анна Зайкова. Музей шоколадного мастерства. Анна Зайкова. Музей шоколадного мастерства. Анна Зайкова. Музей шоколадного мастерства. Анна Зайкова.

Для гостей музея работает экспозиция шоколадных фигур. Она рассказывает об истории возникновения шоколада, его производства и распространения по всему миру.

Вторая часть выставки — шоколадные скульптуры по мотивам сказок Пушкина. Среди них русалка в человеческий рост и бюст самого писателя из белого шоколада.

В мастерской музея талантливые кондитеры делают уникальные шоколадные конфеты и фигуры. Мастера используют сырье от швейцарской компании Barry Callebaut, которая известна как один из лидеров мирового рынка шоколада.

Десерты из темного, белого, молочного и оригинального розового шоколада сорта Ruby можно приобрести в лавке музея для себя или в подарок близким.

Музей шоколадного мастерства. Анна Зайкова. Музей шоколадного мастерства. Анна Зайкова. Музей шоколадного мастерства. Анна Зайкова. Музей шоколадного мастерства. Анна Зайкова. Музей шоколадного мастерства. Анна Зайкова. Музей шоколадного мастерства. Анна Зайкова. Музей шоколадного мастерства. Анна Зайкова. Музей шоколадного мастерства. Анна Зайкова.

Сладкий бар музея создан для тех, кто хочет отдохнуть и провести время в приятной компании — с семьей или друзьями. Здесь представлено 11 видов восхитительного горячего шоколада и натурального какао. Он подается со взбитыми сливками и воздушным безе. Такое лакомство не оставит равнодушным ни одного любителя изысканных десертов.

Посетить музей можно как индивидуально, так и в организованных группах. В последнем случае заказывайте экскурсию заранее.

Музей шоколадного мастерства ждет вас в гости! Приходи и почувствуй вкус настоящего лакомства.

Часы работы: с 11:00 до 19.00.

Адрес: Барнаул, ул. Пушкина, 66.

Тел. + 7 (3852) 25-21-52

Инстаграм: @shoco_barnaul

Выходной: понедельник.

Специальная Новогодняя программа с 07.12.2019 г. по 10. 01.2020 год. Путешествие на знаменитую Шоколадную фабрику загадочного Вили Вонка. Ребятам предстоит: вылепить шоколадного символа года,

разгадать сладкие головоломки,

расшифровать послание от умпа-лумпов,

получить вкусную награду,

окунуться в историю шоколада,

продегустировать все виды шоколада! Новогоднее оформление, яркая и веселая атмосфера не оставит равнодушным ни одного ребенка. Время: от 80 мин. до 120 мин. Цена: от 20 до 50 участников. Цена билета за одного участника 500 рублей.

Стоимость действительна на момент публикации.