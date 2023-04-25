26 апреля
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Жизнь

В Барнауле начали ремонт дорог горячим асфальтом

Сезон ремонта дорог и тротуаров горячим асфальтом начался в Барнауле, сообщает мэрия города.

В Барнауле ремонтируют дороги горячим асфальтом.
В Барнауле ремонтируют дороги горячим асфальтом.
barnaul.org

25 апреля запустили асфальтобетонный завод. Первые МАЗы «Автодорстроя» с горячим асфальтобетоном начали ремонт в городе.

Сейчас ремонт идет на пр. Комсомольском (от ул. Цеховой до ул. Димитрова), ул. Ядринцева (от ул. Партизанской до ул. Папанинцев, от пр. Строителей до ул. Папанинцев).

Также ремонтируют участки на ул. Попова (от Павловского тракта до ул. Власихинской, от ул. Власихинской до ул. Антона Петрова), пр. Ленина (от пл. Октября до ул. Димитрова).

Всего в 2023 году планируют восстановить 56,5 тыс. кв. м дорог и 11,5 тыс. кв. м тротуаров.

Ранее дорожники по гарантии переделывали отремонтированные дороги в Барнауле.

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