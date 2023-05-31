В Барнауле начали сносить аварийные деревья

Работы начались в Центральном районе по улице Декоративной. В остальных районах рабочие приступят к сносу в ближайшее время.
Список деревьев сформировали на основании заявок районных администраций и обращений граждан. Предварительно зеленые насаждения обследовали.
"Уборка сухостоев – это санитарная мера, направленная на обеспечение безопасности горожан и их имущества", - напоминают в ведомстве.
Взамен срубленных деревьев в Барнауле высадят новые. Так в мае 2023 года в городе высадили более 230 деревьев и 675 новых кустарников.
В дополнение к привычным тополям и березам появились вишни, дубы и яблони, черемуха Маака и маньчжурский орех, молодые ивы, сосны, ясени, лиственницы, а также красивоцветущие кустарники – миндаль, гортензия, лапчатка, спирея и пузыреплодник.
"Всего в 2023 году на территории Барнаула в рамках различных программ будет высажено почти 1,2 тыс. деревьев и более 500 кустарников", - сообщают в ведомстве.
На эти цели направлено порядка 8 млн рублей.