В Барнауле начали судить генерального директора финансовой компании

18 декабря в Октябрьском райсуде Барнаула началось рассмотрение уголовного дела генерального директора микрокредитной компании «Сибирская народная казна» Романа Тюленева. Он обвиняется в мошенничестве — из-за его действий, как полагало следствие, а затем и гособвинение, люди потеряли квартиры, сообщает «Алтайская ассоциация по защите прав заемщиков».

Пять потерпевших

35-летний Роман Тюленев обвиняется в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 159: мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

По версии гособвинения, руководитель «Сибирской казны» под предлогом обеспечения займов залогом предлагал потерпевшим подписать договоры купли-продажи квартир. При этом он сообщал им заведомо ложные сведения о возврате права собственности после выполнения кредитных обязательств.

Потерпевшими от действий руководителя «Сибирской народной казны» следствие считает пять пожилых женщин из Барнаула, Новоалтайска и Тальменского района. Одна из потерпевших за время следствия умерла. Ее интересы представляют родственники.

«Сибирская народная казна» уже исключена из госреестра. antiko22.ru

Вину не признает

В ходе следствия потерпевшие заявляли, что не имели желания продавать свое жилье, а приходили в «Сибирскую казну» за займом. Но их убедили подписать договор купли-продажи, пообещав вернуть все на круги своя после уплаты долга. Но через некоторое время пострадавшие узнали о продаже своего жилья.

Но сам Тюленев предъявляемых обвинений не признал и заявил, что выскажет свою позицию после допроса потерпевших. До середины февраля суд будет заслуживать показания потерпевших и оценивать представленные следствием доказательства.

Октябрьский районный суд Барнаула. Надежда Скалон

Их уже выселяют

Надо сказать, что в том же в Октябрьском райсуде Барнаула идет другой судебный процесс, но связанный с делом Тюленева: по истребованию из чужого владения квартиры, которая ранее принадлежала одной из потерпевших от действий генерального директора — Галине Макаровой.

Ранее Алтайский краевой суд признал сделку купли-продажи между пожилой женщиной и Тюленевым недействительной. Тем временем сама Макарова из квартиры была выселена судебными приставами, так как руководитель МКК успел продать ее жилье новому собственнику.

На прошлой неделе суд отказал в иске районной прокуратуры в пользу другой потерпевшей — Алефтине Весниной. Надзорный орган просил признать незаконным договор купли-продажи пожилой женщины с новым владельцем ее единственной квартиры. Прокуратура намерена подать апелляционную жалобу в краевой суд.

По мнению адвоката потерпевших Татьяны Паниной, судебный процесс в отношении Романа Тюленва будет долгим.