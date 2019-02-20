В Барнауле начнут реконструкцию железнодорожного вокзала

До 2024 года в Барнауле реконструируют железнодорожный вокзал и прилегающую к нему площадь. Препроектный вариант реконструкции здания обсудили архитекторы и железнодорожники, сообщает сайт Минтранса.

Внешний облик здания останется практически неизменным в связи с тем, что оно входит в перечень объектов культурного наследия. При этом ожидаются внутренние изменения, которые сделают помещения более удобными для пассажиров.

В проект реконструкции планируется включить старое здание вокзала, которое находится левее от основного сооружения для того, чтобы в будущем разделить потоки пассажиров дальнего и пригородного следования.

Проектные работы будут завершены в 2020 году, по завершению будут определены сроки реализации проекта в три этапа до 2024 года: