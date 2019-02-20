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20 февраля
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Жизнь

В Барнауле начнут реконструкцию железнодорожного вокзала

До 2024 года в Барнауле реконструируют железнодорожный вокзал и прилегающую к нему площадь. Препроектный вариант реконструкции здания обсудили архитекторы и железнодорожники, сообщает сайт Минтранса.

Предпроектный вариант реконструкции ж/д вокзала в Барнауле.
Предпроектный вариант реконструкции ж/д вокзала в Барнауле.
mintrans22.ru.

Внешний облик здания останется практически неизменным в связи с тем, что оно входит в перечень объектов культурного наследия. При этом ожидаются внутренние изменения, которые сделают помещения более удобными для пассажиров.

В проект реконструкции планируется включить старое здание вокзала, которое находится левее от основного сооружения для того, чтобы в будущем разделить потоки пассажиров дальнего и пригородного следования.

Проектные работы будут завершены в 2020 году, по завершению будут определены сроки реализации проекта в три этапа до 2024 года:

  • Реконструкция вокзального комплекса с использованием зданий старого (для обслуживания пассажиров дальнего следования) и нового (для обслуживания пригородных пассажиров) вокзалов;
  • Реконструкция железнодорожной инфраструктуры;
  • Реконструкция привокзальной площади.
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