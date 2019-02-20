В Барнауле начнут реконструкцию железнодорожного вокзала

Внешний облик здания останется практически неизменным в связи с тем, что оно входит в перечень объектов культурного наследия. При этом ожидаются внутренние изменения, которые сделают помещения более удобными для пассажиров.
В проект реконструкции планируется включить старое здание вокзала, которое находится левее от основного сооружения для того, чтобы в будущем разделить потоки пассажиров дальнего и пригородного следования.
Проектные работы будут завершены в 2020 году, по завершению будут определены сроки реализации проекта в три этапа до 2024 года:
- Реконструкция вокзального комплекса с использованием зданий старого (для обслуживания пассажиров дальнего следования) и нового (для обслуживания пригородных пассажиров) вокзалов;
- Реконструкция железнодорожной инфраструктуры;
- Реконструкция привокзальной площади.