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Жизнь

В Барнауле начнут строить новый городской пляж. Подробности

В 2022 году в краевой столице начнется обустройство нового городского пляжа, который будет располагаться на гребном канале. На эти цели из бюджета планируется выделить 66 млн рублей. Что он из себя будет представлять, читайте в разборе altapress.ru.

Барнаульские пляжи. Фоторепортаж 2021.
Барнаульские пляжи. Фоторепортаж 2021.
Анна Зайкова. Altapress.ru.
1 О чем сообщил министр?

Вопрос относительно новых работ на гребном канале министру спорта края Алексею Перфильеву задали 11 января в ходе пресс-конференции. Чиновник пояснил, что этот этап проходит под кодовым названием «намыв пляжа». Как стало известно altapress.ru, речь идет о масштабном благоустройстве, которое начнется с ближнего к железнодорожным путям берега и продлится до дальней стороны, где стартуют спортсмены на дистанции 1 тыс. метров.

Барнаульский гребной канал.
Барнаульский гребной канал.
Altapress.ru.
2 Что здесь будет располагаться?

Городской пляж — это только часть рекреационной зоны, которую планируют развернуть на гребном канале. Его обустройство будет проводиться в несколько этапов, так как выделенных на 2022 год 66 млн рублей будет не достаточно. Вероятнее всего, работы продлятся и в 2023 году.

Дальнейшее наполнение пляжа будет проходить уже на счет частных инвесторов. Появившуюся в результате намыва береговую территорию планируется сделать максимально спортивной и запустить здесь различные площадки.

По данным altapress.ru, на этой же территории есть идея построить полноценный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) для игровых видов спорта. Предложения по этому поводу уже направлены в федеральный минспорт.

Гребной канал в Барнауле.
Гребной канал в Барнауле.
altapress.ru
3 Какие еще есть «фишки»?

Ранее председатель Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрий Шамков рассказывал, что проект рекреационной зоны включает даже «рыбацкую деревню» — зарыбленные искусственные озера и домики для отдыха.

Юрий Шамков,
председатель Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края:

Правительством региона принято решение о выделении средств для проведения работ по оборудованию песчаного пляжа в той части канала, которая не используется для тренировки спортсменов. Мы надеемся, что в результате эта территория преобразится и получит статус городского пляжа, на котором в перспективе появится не только инфраструктура для купания, но и спортивные площадки, зона питания, места для проведения массовых мероприятий. У этой территории прекрасный потенциал для оборудования рекреационно-оздоровительного комплекса, создающего возможность для активного отдыха горожан.

Барнаульский гребной канал.
Барнаульский гребной канал.
Altapress.ru.
4 А что со спортом?

Что касается спорта, то и здесь планы серьезные. 24−25 августа 2022 года на барнаульском гребном канале пройдет Кубок Чемпионов — коммерческий старт, на который ожидается приезд 48 лучших спортсменов.

Опыт подобных соревнований у нашего региона есть: в 2018 году на гребном канале уже проводились подобные соревнования.

Шоу было запоминающееся: за победы и призовые соревновались гребцы из 19 стран — Германии, Португалии, Испании, Польши, Франции, Венгрии, Японии, Новой Зеландии, Канады и даже Австралии.

На барнаульском гребном канале стартовал международный &quot;Кубок Чемпионов&quot;
На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов»
Дмитрий Лямзин

Среди них были олимпийские чемпионы, победители Чемпионатов мира и Европы.

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