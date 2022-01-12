В Барнауле начнут строить новый городской пляж. Подробности

2 Что здесь будет располагаться?

Городской пляж — это только часть рекреационной зоны, которую планируют развернуть на гребном канале. Его обустройство будет проводиться в несколько этапов, так как выделенных на 2022 год 66 млн рублей будет не достаточно. Вероятнее всего, работы продлятся и в 2023 году.

Дальнейшее наполнение пляжа будет проходить уже на счет частных инвесторов. Появившуюся в результате намыва береговую территорию планируется сделать максимально спортивной и запустить здесь различные площадки.

По данным altapress.ru, на этой же территории есть идея построить полноценный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) для игровых видов спорта. Предложения по этому поводу уже направлены в федеральный минспорт.