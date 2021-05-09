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Жизнь

В Барнауле над мэрией и администрациями развеваются копии Знамени Победы

В Барнауле в День Победы над зданиями городской и районных администраций подняли копии Знамени Победы, которое в мае 1945 года водрузили над поверженным Рейхстагом, сообщает мэрия города.

Знамя Победы. Барнаул.
Знамя Победы. Барнаул.
barnaul.org.

Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на куполе Рейхстага в Берлине солдатами Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.

Красные флаги развеваются в Барнауле в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне.

«Копии Знамени Победы подняли над зданиями городской и районных администраций, на многих административных зданиях», — отметили в мэрии.

«Знамя Победы является официальным символом победы советского народа и его Вооруженных Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, государственной реликвией России», — говорится в российском законодательстве.

По внешнему виду Знамя Победы — это изготовленный в военно-полевых условиях импровизированный Государственный флаг СССР, представляющий собой прикрепленное к древку однослойное прямоугольное красное полотнище размером 82 см на 188 см, на лицевой стороне которого изображены серебряные пятиконечная звезда, серп и молот.

На полотнище также есть надпись белыми буквами в четыре строки: «150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк. див. 79 C.К. 3 У. А. 1 Б. Ф.» (150-я стрелковая ордена Кутузова II степени идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта).

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