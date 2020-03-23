В Барнауле наградили победителей чемпионата по компьютерному спорту

Чемпионат собрал за домашними игровыми столами 53 киберспортсмена в возрасте «14+". Большинство участников — студенты алтайских вузов. За чемпионский титул геймеры боролись в шести дисциплинах: боевая арена Dota 2, соревновательные головоломки Clash Royale, спортивный симулятор NHL 20, технический симулятор Rotor Rush, файтинги Tekken 7 и стратегия в реальном времени StarCraft II.
Председатель Алтайского краевого отделения Федерации компьютерного спорта России Станислав Макаров: «Каждый матч был захватывающим, эмоциональным. Игроки бились до последнего. Лучшие из них получили денежное вознаграждение, медали, спортивные разряды и самое главное — честь представлять регион на чемпионате России».
Победителями соревнований стали Владислав Харитонов (Clash Royale), Вадим Пучкин (NHL 20), Яков Пацуев (Rotor Rush), Вячеслав Галашевич ((StarCraft 2) и Сергей Баранов (Tekken 7). В игре Dota 2 победила команда Sea из Барнаула. «Ростелеком» организовал для победителей призовой фонд и вместе с подарками вручил в торжественной обстановке.
Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»:
Мы активно поддерживаем киберспортивное движение в Алтайском крае. «Ростелеком» предлагает киберспортсменам тариф «Игровой"* для домашнего интернета с мощной скоростью до 200 Мбит/с и уникальными игровыми бонусами. Сегодня услугой пользуются более трех тысяч жителей края. Тариф дает дополнительные преимущества сразу на трех игровых платформах: World of Tanks, военном шутере Warface и крупнейшего в России разработчика игр Фогейм. В результате игроки получают от нас эксклюзивные игровые бонусы в виде военной техники, ежедневных кредитов и премиальных опций. Поздравляю сильнейших игроков с победой.
Летом текущего года компания планирует провести турнир на «Кубок Ростелекома». Соревнования пройдут на площадке киберспортивного клуба «RT-Арена»».
*Тариф «Игровой» доступен пользователям услуги «Домашний интернет» «Ростелекома», которая подключена отдельно или в составе пакета вместе с онлайн-кинотеатром Wink и/или домашним телефоном.