В Барнауле наградили победителей чемпионата по компьютерному спорту

В барнаульском клубе «RT-Арена» наградили победителей Первого чемпионата Алтайского края по компьютерному спорту. Соревнования были организованы региональным отделением Федерации компьютерного России при поддержке компании «Ростелеком» и проходили в режиме онлайн.

Чемпионат собрал за домашними игровыми столами 53 киберспортсмена в возрасте «14+". Большинство участников — студенты алтайских вузов. За чемпионский титул геймеры боролись в шести дисциплинах: боевая арена Dota 2, соревновательные головоломки Clash Royale, спортивный симулятор NHL 20, технический симулятор Rotor Rush, файтинги Tekken 7 и стратегия в реальном времени StarCraft II.

Первый чемпионат Алтайского края по компьютерному спорту. ПАО «Ростелеком»

Председатель Алтайского краевого отделения Федерации компьютерного спорта России Станислав Макаров: «Каждый матч был захватывающим, эмоциональным. Игроки бились до последнего. Лучшие из них получили денежное вознаграждение, медали, спортивные разряды и самое главное — честь представлять регион на чемпионате России».

Первый чемпионат Алтайского края по компьютерному спорту. ПАО «Ростелеком»

Победителями соревнований стали Владислав Харитонов (Clash Royale), Вадим Пучкин (NHL 20), Яков Пацуев (Rotor Rush), Вячеслав Галашевич ((StarCraft 2) и Сергей Баранов (Tekken 7). В игре Dota 2 победила команда Sea из Барнаула. «Ростелеком» организовал для победителей призовой фонд и вместе с подарками вручил в торжественной обстановке.

Первый чемпионат Алтайского края по компьютерному спорту. ПАО «Ростелеком» Первый чемпионат Алтайского края по компьютерному спорту. ПАО «Ростелеком»

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»:

Мы активно поддерживаем киберспортивное движение в Алтайском крае. «Ростелеком» предлагает киберспортсменам тариф «Игровой"* для домашнего интернета с мощной скоростью до 200 Мбит/с и уникальными игровыми бонусами. Сегодня услугой пользуются более трех тысяч жителей края. Тариф дает дополнительные преимущества сразу на трех игровых платформах: World of Tanks, военном шутере Warface и крупнейшего в России разработчика игр Фогейм. В результате игроки получают от нас эксклюзивные игровые бонусы в виде военной техники, ежедневных кредитов и премиальных опций. Поздравляю сильнейших игроков с победой.

Летом текущего года компания планирует провести турнир на «Кубок Ростелекома». Соревнования пройдут на площадке киберспортивного клуба «RT-Арена»».

*Тариф «Игровой» доступен пользователям услуги «Домашний интернет» «Ростелекома», которая подключена отдельно или в составе пакета вместе с онлайн-кинотеатром Wink и/или домашним телефоном.