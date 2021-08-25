В Барнауле нарастили мощности пункта вакцинации в «Геомаркете»

До этого там работали только сотрудники городской больницы № 3 и поликлиники № 10. Ежедневно в двух кабинетах прививали около 300 человек.
Теперь же прием одновременно могут вести до 11 врачей в четырех прививочных кабинетах.
В пункте можно поставить как первую прививку, так и вторую, а также пройти повторную вакцинацию.
График работы: с 10:00 до 19:00 ежедневно, включая выходные, в порядке живой очереди бесплатно, в рамках ОМС. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.
Расширение площадки самого крупного в крае пункта вакцинации позволит сократить очереди в поликлиниках, считают в минздраве.