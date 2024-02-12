В Барнауле нашли малолетнего угонщика

Пресс-служба полиции Алтайского края сообщает, что за рулем "Субару Импреза" был семилетний мальчик.
Автомобиль стоял заведенный, с ключом внутри, поэтому подросток, воспользовавшись положением, угнал его. Школьник проехал несколько метров, протаранил три автомобиля и скрылся с места происшествия.
Оказалось, что одному из водителей пострадавших машин тоже понадобилась помощь.
В настоящее время с мальчиком и его семьей работает ПДН, разъясняют к чему привел поступок мальчика.
Ранее сообщались подробности ДТП.
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