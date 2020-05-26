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Жизнь

В Барнауле нашли нарушения масочного режима на стройплощадках

Управление по строительству и архитектуре администрации Индустриального района Барнаула 26 мая выехало на стройплощадки, чтобы проверить, как там соблюдают профилактику коронавируса. Оказалось, что строители работают без масок.

На стройке. Строители.
На стройке. Строители.
altapress.ru

Специалисты побывали на шести стройках (по проспекту Энергетиков, ул. Попова, Солнечная Поляна, Лазурной, Бабуркина).

По двум адресам: ул. Лазурная, 46 и пр. Энергетиков, 13 выявили замечания в виде нерегулярного проведения дезинфекции помещений, нарушения масочного режима сотрудниками и ведения термометрии, рассказали в пресс-центре мэрии.

Руководителям организаций вручили копии постановления главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю, где расписан график профилактических мероприятий.

«Материалы проверки будут направлены для рассмотрения и принятия мер в Управление Роспотребнадзора», — добавили в администрации.

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