В Барнауле нашли нарушения масочного режима на стройплощадках

Специалисты побывали на шести стройках (по проспекту Энергетиков, ул. Попова, Солнечная Поляна, Лазурной, Бабуркина).
По двум адресам: ул. Лазурная, 46 и пр. Энергетиков, 13 выявили замечания в виде нерегулярного проведения дезинфекции помещений, нарушения масочного режима сотрудниками и ведения термометрии, рассказали в пресс-центре мэрии.
Руководителям организаций вручили копии постановления главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю, где расписан график профилактических мероприятий.
«Материалы проверки будут направлены для рассмотрения и принятия мер в Управление Роспотребнадзора», — добавили в администрации.