В Барнауле нашли новых нарушителей коронавирусного указа в двух ТЦ

Благодаря очередным антиковидным рейдам в Барнаула вычислили еще несколько нарушителей указа губернатора о мерах по предотвращению распространения коронавируса. Проверки прошли в ТЦ «Бум» и «Малина».

Специалисты комитета по предпринимательству с полицейскими обошли 80 организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания в торговых центрах.

Санитарные правила нарушали только в четырех из них, рассказали в администрации города. На организации составили акты, по которым руководителей привлекут к административной ответственности.

Антиковидные рейды в Барнауле. barnaul.org

С начала ноября в Барнауле составили уже 55 протоколов на физических лиц из-за невыполнения правил поведения при введении режима повышенной готовности, в частности несоблюдения масочного режима со стороны продавцов и покупателей.

Нарушителям грозит предупреждение или наложение административного штрафа до 30 тыс. рублей.

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