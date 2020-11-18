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В Барнауле нашли новых нарушителей коронавирусного указа в двух ТЦ

Благодаря очередным антиковидным рейдам в Барнаула вычислили еще несколько нарушителей указа губернатора о мерах по предотвращению распространения коронавируса. Проверки прошли в ТЦ «Бум» и «Малина».

Масочный режим.
Масочный режим.
barnaul.org

Специалисты комитета по предпринимательству с полицейскими обошли 80 организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания в торговых центрах.

Санитарные правила нарушали только в четырех из них, рассказали в администрации города. На организации составили акты, по которым руководителей привлекут к административной ответственности.

Антиковидные рейды в Барнауле.
Антиковидные рейды в Барнауле.
barnaul.org

С начала ноября в Барнауле составили уже 55 протоколов на физических лиц из-за невыполнения правил поведения при введении режима повышенной готовности, в частности несоблюдения масочного режима со стороны продавцов и покупателей.

Нарушителям грозит предупреждение или наложение административного штрафа до 30 тыс. рублей.

Официально

Согласно Указу Губернатора от 31.03.2020 № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» (в редакции Указа от 11.11.2020 № 195) гражданам необходимо использовать гигиенические маски для индивидуальной защиты органов дыхания в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, используемых для функционирования предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, аптечных и медицинских организаций, на остановочных пунктах, в иных местах массового пребывания людей, а также транспорте общего пользования, в том числе такси, на парковках и в лифтах.

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