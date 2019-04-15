В Барнауле нашли пропавшего подростка

Пользователи сообщают, что подросток найден и жив. Волонтеры поблагодарили всех, кто участвовал в поисках.
Напомним, местонахождение мальчика было неизвестно с 13 апреля.
Волонтеры нашли 12-летнего Владимира Г., который пропал в Барнауле, пишут в группе поискового отряда «Лиза Алерт».
Пользователи сообщают, что подросток найден и жив. Волонтеры поблагодарили всех, кто участвовал в поисках.
Напомним, местонахождение мальчика было неизвестно с 13 апреля.
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