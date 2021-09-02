В Барнауле нашли пропавшего 1 сентября мальчика

Ребенок жив, с ним все в порядке. Подробности в поисковом отряде «Лиза Алерт» не разглашают.
«Спасибо всем кто помогал в поиске!» — говорится в сообщении.
Напомним, мальчик ушел на линейку в школу и не вернулся домой.
Барнаульским волонтерам удалось найти пропавшего 1 сентября 11-летнего мальчика.
Ребенок жив, с ним все в порядке. Подробности в поисковом отряде «Лиза Алерт» не разглашают.
«Спасибо всем кто помогал в поиске!» — говорится в сообщении.
Напомним, мальчик ушел на линейку в школу и не вернулся домой.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter