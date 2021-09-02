В Барнауле нашли пропавшего 1 сентября мальчика

Ребенок жив, с ним все в порядке. Подробности в поисковом отряде «Лиза Алерт» не разглашают.

«Спасибо всем кто помогал в поиске!» — говорится в сообщении.

Напомним, мальчик ушел на линейку в школу и не вернулся домой.