В Барнауле нашли пропавшшую 16-летнюю девушку

Волонтеры написали, что 16-летняя девушка найдена и жива. Пользователей также поблагодарили за репосты. Другие подробности не сообщаются.
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16-летнюю девушку, которая пропала 22 января в Барнауле, нашли, пишут в группе поискового отряда «Лиза Алерт».
Волонтеры написали, что 16-летняя девушка найдена и жива. Пользователей также поблагодарили за репосты. Другие подробности не сообщаются.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter