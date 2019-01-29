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Жизнь
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В Барнауле нашли пропавшшую 16-летнюю девушку

16-летнюю девушку, которая пропала 22 января в Барнауле, нашли, пишут в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

Девушка. Снег. Зима.
Девушка. Снег. Зима.
CC0.

Волонтеры написали, что 16-летняя девушка найдена и жива. Пользователей также поблагодарили за репосты. Другие подробности не сообщаются.

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