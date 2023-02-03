3 февраля
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Жизнь

В Барнауле нашли вытекающую наружу канализацию рядом с Обью

Вытекающую наружу канализацию нашли рядом с Обью в Барнауле, пишут в сообществе Народного фронта во «ВКонтакте».

Отходы сливают в Обь.
Отходы сливают в Обь.
Barnaul22.

В сообщении говорится, что «зрелище не для слабонервных».

«Из-за проблем с оформлением (ул. Приречная) и аварийным состоянием сетей канализации (ул. Мамонтова) сливы ЖБО <…> фактически стекают в бассейн реки Обь», — подчеркивают в посте.

Общественники призывают городскую мэрию, Минприроды, Роспотребнадзор и Росприроднадзор решить проблемы «бесхозных и полуаварийных» систем канализации.

Кроме того, предлагается разработать меры по прекращению несанкционированных сливов ЖБО.

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