В Барнауле нашли вытекающую наружу канализацию рядом с Обью

В сообщении говорится, что «зрелище не для слабонервных».
«Из-за проблем с оформлением (ул. Приречная) и аварийным состоянием сетей канализации (ул. Мамонтова) сливы ЖБО <…> фактически стекают в бассейн реки Обь», — подчеркивают в посте.
Общественники призывают городскую мэрию, Минприроды, Роспотребнадзор и Росприроднадзор решить проблемы «бесхозных и полуаварийных» систем канализации.
Кроме того, предлагается разработать меры по прекращению несанкционированных сливов ЖБО.
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