В Барнауле назвали лучшие учебные центры для развития предпринимательства

В столице Алтайского края подведены итоги ежегодного муниципального конкурса, в котором определялись лучшие учебные центры для предпринимателей. Организаторы озвучили имена победителей.

Как сообщает городской комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, конкурсной комиссией были рассмотрены 8 заявок. Победители названы в двух номинациях.

Лучшим учебным центром «В сфере обучения молодежи и школьников» назван центр GURU, организованный индивидуальным предпринимателей Татьяной Внучковой. Напомним, что на базе этого центра начала работу в этом году школа юного предпринимателя «Куб».

Центр «РИЗЛИТ» предоставлено участниками конкурса Центр «РИЗЛИТ» предоставлено участниками конкурса Центр «РИЗЛИТ» предоставлено участниками конкурса

В номинации «В сфере обучения предпринимательству» конкурсная комиссия признала победителем «Алтайскую академию гостеприимства». Это учебное заведение по набранным баллом немного опередило призеров конкурса — учебно-консалтинговый центр «Альфа» (индивидуальный предприниматель Татьяна Дведенидова) и центр «РИЗЛИТ».

Татьяна Внучкова,

индивидуальный предприниматель:

Учебная программа для ребят состоит в нашем центре из пяти модулей. В первом мы знакомим их с историей предпринимательства, делимся с ними основными принципами ведения бизнеса. Во втором они будут создавать бизнес-идею, составлять бизнес-план. В третьем модуле планируем преимущественно заниматься риторикой, научим ребят управлять своими эмоциями. В четвертом расскажем о том, как следует управлять конфликтами, научим искусству ведения переговоров. В заключительном модуле займемся финансовой грамотностью, расскажем ребятам о правовой ответственности предпринимателя. В финале курса ученики должны будут защитить свой бизнес-план.

УКЦ «Альфа» — один из ведущих учебных центров Барнаула. В нем проводят комплексное обучение предпринимателей, тренинги и семинары для топ-менеджеров компаний, оказывают консалтинговые услуги по повышению эффективности продаж и клиентскому сервису. «Альфа» также является оператором федеральной программы «Ты — предприниматель».