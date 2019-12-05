Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 декабря -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
64

В Барнауле назвали лучшие учебные центры для развития предпринимательства

В столице Алтайского края подведены итоги ежегодного муниципального конкурса, в котором определялись лучшие учебные центры для предпринимателей. Организаторы озвучили имена победителей.

Центр GURU
Центр GURU
Фото: предоставлено участниками конкурса

Как сообщает городской комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, конкурсной комиссией были рассмотрены 8 заявок. Победители названы в двух номинациях.

Лучшим учебным центром «В сфере обучения молодежи и школьников» назван центр GURU, организованный индивидуальным предпринимателей Татьяной Внучковой. Напомним, что на базе этого центра начала работу в этом году школа юного предпринимателя «Куб».

Центр «РИЗЛИТ»
Центр «РИЗЛИТ»
предоставлено участниками конкурса
Центр «РИЗЛИТ»
Центр «РИЗЛИТ»
предоставлено участниками конкурса
Центр «РИЗЛИТ»
Центр «РИЗЛИТ»
предоставлено участниками конкурса

В номинации «В сфере обучения предпринимательству» конкурсная комиссия признала победителем «Алтайскую академию гостеприимства». Это учебное заведение по набранным баллом немного опередило призеров конкурса — учебно-консалтинговый центр «Альфа» (индивидуальный предприниматель Татьяна Дведенидова) и центр «РИЗЛИТ».

Татьяна Внучкова,
индивидуальный предприниматель:

Учебная программа для ребят состоит в нашем центре из пяти модулей. В первом мы знакомим их с историей предпринимательства, делимся с ними основными принципами ведения бизнеса. Во втором они будут создавать бизнес-идею, составлять бизнес-план. В третьем модуле планируем преимущественно заниматься риторикой, научим ребят управлять своими эмоциями. В четвертом расскажем о том, как следует управлять конфликтами, научим искусству ведения переговоров. В заключительном модуле займемся финансовой грамотностью, расскажем ребятам о правовой ответственности предпринимателя. В финале курса ученики должны будут защитить свой бизнес-план.

УКЦ «Альфа» — один из ведущих учебных центров Барнаула. В нем проводят комплексное обучение предпринимателей, тренинги и семинары для топ-менеджеров компаний, оказывают консалтинговые услуги по повышению эффективности продаж и клиентскому сервису. «Альфа» также является оператором федеральной программы «Ты — предприниматель».

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость