Сообщается, что с начала апреля в Барнауле произошло порядка девяти ДТП с самокатами. В прошлом году за весь сезон таких насчитывалось 13.
Ограничения планируют ввести в местах массового скопления. В их число входит ул. Мало-Тобольская, пр. Ленина, Набережной реки Обь и других людных улицах. Однако во внесении ограничений есть нюансы.
Для того чтобы ввести новые правила для самокатчиков, необходимо проанализировать данные и определить технические возможности. В мэрии отметили, что после этого они планируют провести встречу с сотрудниками ГИБДД и руководителями компаний для разработки и внедрения мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.
Ранее сообщалось, что в Барнауле самокатчик чудом остался жив после наезда автомобиля.
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