В Барнауле назвали примерную дату ледохода и возможные зоны подтопления

Дмитрий Савин,
и.о. начальника Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:
С учетом погодных процессов и количества выпавших осадков состояние осеннего увлажнения почвы по территории Барнаула оцениваем как оптимальное и избыточное. Промерзание почвы меньше нормы, но больше предыдущего года — 78 см при норме 115 см. Высота снежного покрова 31 см при норме 25 см. Снегозапасов на территории города и до Барнаула достаточно для формирования обильной приточности в водные объекты.
Дмитрий Савин в качестве благоприятного фактора в условиях формирования весеннего половодья отметил отсутствие притертой ледяной корки под снежным покровом, что уменьшает процент склонового стока при интенсивном снеготаянии.
При этом образовавшаяся из-за оттепелей и смешанных осадков в первой декаде февраля ледяная прослойка в снежном покрове должна, по мнению специалистов, замедлить разрушение снежного покрова в период установления устойчивых положительных температур.
Владимир Драчев,
начальник Управления по делам ГОЧС города Барнаула:
Весеннее половодье проходит в два этапа. В третьей декаде марта — второй декаде апреля наблюдается активное снеготаяние и формирование склонового стока. В этот период основную опасность представляет затопление пониженных участков местности, частного жилого сектора, территорий социально значимых объектов.
Эксперт полагает, что при наихудшем сценарии развития паводка в зоне подтопления могут оказаться мкр. Затон и мкр. Ильича, для них критический уровень воды — 560 и 650 см соответственно. В целом это более тысячи домов и свыше 3 тыс. жителей.