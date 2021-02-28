В Барнауле назвали примерную дату ледохода и возможные зоны подтопления

В третьей декаде марта в Барнауле дневные температуры могут достигать значений +5 — +10 градусов, это значит, что процесс снеготания будет достаточно активным. Когда вскроется Обь и будет ли она настолько полноводной, чтобы затопить прилегающие районы, 26 февраля обсуждали в мэрии города.

Дмитрий Савин,

и.о. начальника Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:

С учетом погодных процессов и количества выпавших осадков состояние осеннего увлажнения почвы по территории Барнаула оцениваем как оптимальное и избыточное. Промерзание почвы меньше нормы, но больше предыдущего года — 78 см при норме 115 см. Высота снежного покрова 31 см при норме 25 см. Снегозапасов на территории города и до Барнаула достаточно для формирования обильной приточности в водные объекты.

Барнаул перед началом ледохода. Анна Зайкова.

Дмитрий Савин в качестве благоприятного фактора в условиях формирования весеннего половодья отметил отсутствие притертой ледяной корки под снежным покровом, что уменьшает процент склонового стока при интенсивном снеготаянии.

При этом образовавшаяся из-за оттепелей и смешанных осадков в первой декаде февраля ледяная прослойка в снежном покрове должна, по мнению специалистов, замедлить разрушение снежного покрова в период установления устойчивых положительных температур.

Владимир Драчев,

начальник Управления по делам ГОЧС города Барнаула:

Весеннее половодье проходит в два этапа. В третьей декаде марта — второй декаде апреля наблюдается активное снеготаяние и формирование склонового стока. В этот период основную опасность представляет затопление пониженных участков местности, частного жилого сектора, территорий социально значимых объектов.

Глава Барнаула Вячеслав Франк посетил микрорайон Затон. barnaul.org/

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Эксперт полагаетчто при наихудшем сценарии развития паводка в зоне подтопления могут оказаться мкр. Затон и мкр. Ильичадля них критический уровень воды — 560 и 650 см соответственно. В целом это более тысячи домов и свыше 3 тыс. жителей.