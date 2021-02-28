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28 февраля -16°C
Жизнь

В Барнауле назвали примерную дату ледохода и возможные зоны подтопления

В третьей декаде марта в Барнауле дневные температуры могут достигать значений +5 — +10 градусов, это значит, что процесс снеготания будет достаточно активным. Когда вскроется Обь и будет ли она настолько полноводной, чтобы затопить прилегающие районы, 26 февраля обсуждали в мэрии города.

Барнаул перед началом ледохода.
Барнаул перед началом ледохода.
Анна Зайкова.

Дмитрий Савин,
и.о. начальника Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:

С учетом погодных процессов и количества выпавших осадков состояние осеннего увлажнения почвы по территории Барнаула оцениваем как оптимальное и избыточное. Промерзание почвы меньше нормы, но больше предыдущего года — 78 см при норме 115 см. Высота снежного покрова 31 см при норме 25 см. Снегозапасов на территории города и до Барнаула достаточно для формирования обильной приточности в водные объекты.

Барнаул перед началом ледохода.
Барнаул перед началом ледохода.
Анна Зайкова.

Дмитрий Савин в качестве благоприятного фактора в условиях формирования весеннего половодья отметил отсутствие притертой ледяной корки под снежным покровом, что уменьшает процент склонового стока при интенсивном снеготаянии.

При этом образовавшаяся из-за оттепелей и смешанных осадков в первой декаде февраля ледяная прослойка в снежном покрове должна, по мнению специалистов, замедлить разрушение снежного покрова в период установления устойчивых положительных температур.

Владимир Драчев,
начальник Управления по делам ГОЧС города Барнаула:

Весеннее половодье проходит в два этапа. В третьей декаде марта — второй декаде апреля наблюдается активное снеготаяние и формирование склонового стока. В этот период основную опасность представляет затопление пониженных участков местности, частного жилого сектора, территорий социально значимых объектов.

Глава Барнаула Вячеслав Франк посетил микрорайон Затон.
Глава Барнаула Вячеслав Франк посетил микрорайон Затон.
barnaul.org/


Эксперт полагает, что при наихудшем сценарии развития паводка в зоне подтопления могут оказаться мкр. Затон и мкр. Ильича, для них критический уровень воды — 560 и 650 см соответственно. В целом это более тысячи домов и свыше 3 тыс. жителей.

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