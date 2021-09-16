16 сентября 20°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Барнауле назвали сроки подачи тепла в жилые дома

В «Сибирской генерирующей компании» рассчитывают, что на следующей неделе мэрия Барнаула опубликует документ о старте отопительного сезона. В этот же день СГК начнет подавать тепло.

Отопление. Тепло.
Отопление. Тепло.
Pixabay.com

Александр Гросс, директор теплосетевого подразделения компании в Барнауле, сообщил, что подключение тепла на объектах социальной сферы уже происходит. По данным на 16 сентября, отопление появилось в 12 барнаульских детских садах.

Как только будет опубликован официальный документ мэрии, тепло пойдет во все дома, подключенные к СГК.

В компании ожидают, что в течение двух недель будет происходить отладка всех технических процессов. К 10 октября отопительный сезон в Барнауле уже будет протекать повсеместно.

При этом у жилых домов есть возможность подключения досрочно. Для этого требуется решение общего собрания жильцов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость