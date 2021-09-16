В Барнауле назвали сроки подачи тепла в жилые дома

В «Сибирской генерирующей компании» рассчитывают, что на следующей неделе мэрия Барнаула опубликует документ о старте отопительного сезона. В этот же день СГК начнет подавать тепло.

Александр Гросс, директор теплосетевого подразделения компании в Барнауле, сообщил, что подключение тепла на объектах социальной сферы уже происходит. По данным на 16 сентября, отопление появилось в 12 барнаульских детских садах.

Как только будет опубликован официальный документ мэрии, тепло пойдет во все дома, подключенные к СГК.

В компании ожидают, что в течение двух недель будет происходить отладка всех технических процессов. К 10 октября отопительный сезон в Барнауле уже будет протекать повсеместно.

При этом у жилых домов есть возможность подключения досрочно. Для этого требуется решение общего собрания жильцов.