В Барнауле назвали сроки подачи тепла в жилые дома

Александр Гросс, директор теплосетевого подразделения компании в Барнауле, сообщил, что подключение тепла на объектах социальной сферы уже происходит. По данным на 16 сентября, отопление появилось в 12 барнаульских детских садах.
Как только будет опубликован официальный документ мэрии, тепло пойдет во все дома, подключенные к СГК.
В компании ожидают, что в течение двух недель будет происходить отладка всех технических процессов. К 10 октября отопительный сезон в Барнауле уже будет протекать повсеместно.
При этом у жилых домов есть возможность подключения досрочно. Для этого требуется решение общего собрания жильцов.