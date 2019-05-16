В Барнауле не хватает жилья для людей. ИСК «Союз» о проектах нового уровня

В одном из жилых комплексов инвестиционно-строительной компании «Союз» прошла акция по облагораживанию территории. Жители комплекса «Времена года» посадили во дворах семейные деревья. В ходе мероприятия застройщик поделился целями и планами на будущее.

Своих не бросаем

Для жителей квартала «Времена года» высадку деревьев превратили в настоящий праздник: конкурсы, аниматоры и полевая кухня. Участие в нем приняли 50 семей. У посаженных деревьев были установлены именные таблички. Мероприятие по облагораживанию территории жилого комплекса ИСК «Союз» провела совместно с управляющей компанией «Взлетная».

Наталья Новоселова,

генеральный директор управляющей компании «Взлетная»:

Таким образом мы налаживаем контакт с собственниками. Погода не помешала нашей главной цели — собрать жителей за пределами квартир, познакомить. Теперь при встрече они будут здороваться и улыбаться друг другу. Основная инициатива, конечно, исходила от компании «Союз», это наш идейный вдохновитель и спонсор. С этой компанией я работаю уже больше 10 лет. Они всегда идут на контакт, прислушиваются к мнению своих жильцов и управляющей компании.

Такие праздники укрепляют взаимоотношения между жильцами, застройщиком и управляющей компанией. Ежегодно «Союз» проводит для жителей Барнаула около 20 мероприятий разного уровня.

Елена Греб,

финансовый директор инвестиционно-строительной компании «Союз»:

Мы не бросаем своих жителей, продолжаем общаться, развиваемся благодаря им. У нас налажен контакт с собственниками, и они тоже вносят свою лепту. Мы стараемся общаться лично. Нам повезло с жильцами. Они очень контактные, у нас действительно хорошие отношения. Компания доросла до такого уровня, когда важно быть не только застройщиком, но и социально ответственной организацией. Мы рады влиять не только на развитие рынка недвижимости. Мы также активно поддерживаем местных спортсменов, оказываем помощь Барнаульскому зоопарку и т. д.

Жители комплекса «Времена года» посадили во дворах семейные деревья. Анна Зайкова.

В ногу с инновациями

Представитель компании рассказал о том, что Барнаулу не хватает жилья для людей.

Елена Греб,

финансовый директор инвестиционно-строительной компании «Союз»:

Многие знакомы с творчеством Ильи Варламова. Блогер показывает несовременность городской среды, в том числе неумение застройщиков грамотно расставлять приоритеты. Действительно, многие застройщики не заботятся о своих жильцах, забывают о них сразу после окончания строительства. Мы же стараемся делать все, чтобы нашим жильцам было удобно. Мы внимательно следим за российскими и мировыми застройщиками (и это нормально) и внедряем полезное. Компания «Союз» разрабатывает новый проект — квартал 2038 (за «Аксиомой») — в лучших европейских традициях, где будет предусмотрено все необходимое для людей. Там планируется бассейн на 2000 кв. м, в котором будут предусмотрены все необходимые условия для людей с ограниченными возможностями. И это не единственное, что мы хотим предложить.

Проектные декларации на сайте www.isk-soyuz.ru