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В Барнауле не хватает жилья для людей. ИСК «Союз» о проектах нового уровня

В одном из жилых комплексов инвестиционно-строительной компании «Союз» прошла акция по облагораживанию территории. Жители комплекса «Времена года» посадили во дворах семейные деревья. В ходе мероприятия застройщик поделился целями и планами на будущее.

Жители комплекса «Времена года» посадили во дворах семейные деревья.
Жители комплекса «Времена года» посадили во дворах семейные деревья.
Анна Зайкова.

Своих не бросаем

Для жителей квартала «Времена года» высадку деревьев превратили в настоящий праздник: конкурсы, аниматоры и полевая кухня. Участие в нем приняли 50 семей. У посаженных деревьев были установлены именные таблички. Мероприятие по облагораживанию территории жилого комплекса ИСК «Союз» провела совместно с управляющей компанией «Взлетная».

Наталья Новоселова,
генеральный директор управляющей компании «Взлетная»:

Таким образом мы налаживаем контакт с собственниками. Погода не помешала нашей главной цели — собрать жителей за пределами квартир, познакомить. Теперь при встрече они будут здороваться и улыбаться друг другу. Основная инициатива, конечно, исходила от компании «Союз», это наш идейный вдохновитель и спонсор. С этой компанией я работаю уже больше 10 лет. Они всегда идут на контакт, прислушиваются к мнению своих жильцов и управляющей компании.

Такие праздники укрепляют взаимоотношения между жильцами, застройщиком и управляющей компанией. Ежегодно «Союз» проводит для жителей Барнаула около 20 мероприятий разного уровня.

Елена Греб,
финансовый директор инвестиционно-строительной компании «Союз»:

Мы не бросаем своих жителей, продолжаем общаться, развиваемся благодаря им. У нас налажен контакт с собственниками, и они тоже вносят свою лепту. Мы стараемся общаться лично. Нам повезло с жильцами. Они очень контактные, у нас действительно хорошие отношения. Компания доросла до такого уровня, когда важно быть не только застройщиком, но и социально ответственной организацией. Мы рады влиять не только на развитие рынка недвижимости. Мы также активно поддерживаем местных спортсменов, оказываем помощь Барнаульскому зоопарку и т. д.

Жители комплекса «Времена года» посадили во дворах семейные деревья.
Жители комплекса «Времена года» посадили во дворах семейные деревья.
Анна Зайкова.

В ногу с инновациями

Представитель компании рассказал о том, что Барнаулу не хватает жилья для людей.

Елена Греб,
финансовый директор инвестиционно-строительной компании «Союз»:

Многие знакомы с творчеством Ильи Варламова. Блогер показывает несовременность городской среды, в том числе неумение застройщиков грамотно расставлять приоритеты. Действительно, многие застройщики не заботятся о своих жильцах, забывают о них сразу после окончания строительства. Мы же стараемся делать все, чтобы нашим жильцам было удобно. Мы внимательно следим за российскими и мировыми застройщиками (и это нормально) и внедряем полезное.

Компания «Союз» разрабатывает новый проект — квартал 2038 (за «Аксиомой») — в лучших европейских традициях, где будет предусмотрено все необходимое для людей. Там планируется бассейн на 2000 кв. м, в котором будут предусмотрены все необходимые условия для людей с ограниченными возможностями. И это не единственное, что мы хотим предложить.

Проектные декларации на сайте www.isk-soyuz.ru

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