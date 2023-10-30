30 октября
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Жизнь

В Барнауле некоторые трамвайные маршруты временно изменят

Контактный провод оборвался на перекрестке Северо-Западной и проспекта Ленина. Из-за этого изменено движение трамвайных маршрутов №3, №9 и №10, а также троллейбуса №1.

Трамвай.
Трамвай.
Анна Зайкова

Измененные маршруты:

Маршрут №3: конечная станция «Пивзавод» - ул. Власихинская – ул. Малахова – пр.Космонавтов – ул. Попова – станция «Докучаево».

Маршрут №9: станция «Докучаево» - Антона Петрова – ул. Советской Армии – Депо №1 (пр. Коммунаров, 128).

Маршрут №10: станция «Докучаево» - пр. Космонавтов – ул. Малахова – ул. Антона Петрова.

Троллейбус №1: конечная станция «Стадион» - ул. Сухэ-Батора – ул. Малахова – Шинный завод.

Обратный путь происходит точно также.

На месте работают энергослужбы. После устранения неисправностей движение будет осуществляться привычным маршрутом.

Ранее стало известно, когда новые белорусские трамваи начнут ходить в Барнауле и по каким маршрутам.

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