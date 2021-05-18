В Барнауле объяснили, почему застройщики не будут массово расселять частный сектор, тем более насильно

В мэрии Барнаула местные единороссы и чиновники обсудили недоверие горожан к изменениям и дополнениям в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), сообщает администрация города.

На заседании в первую очередь обсудили пристальное внимание жителей к ПЗЗ — людям сложно разобраться во всех нюансах, поэтому некоторые барнаульцы переживают за свое имущество.

Председатель горкома по строительству, архитектуре и развитию Антон Воробьев заверил, что «правоотношения, возникшие до внесения изменений, сохраняются».

«Если земельный участок оформлен на праве собственности с видом разрешенного использования для индивидуальной жилой застройки, то собственник земельного участка может осуществлять и реконструкцию, и строительство индивидуального жилого дома. Если собственнику дома предстоит процедура оформления земельного участка, то это также возможно при соблюдении предусмотренных законодательством процедур», — пояснил он.

Воробьев также подчеркнул, что массовых обращений в комитет от собственников земельных участков в частном секторе не поступало.

Секретарь барнаульского отделения ЕР Юрий Еремеев добавил, что несмотря на, казалось бы, спокойствие «необходимо активнее работать с жителями, больше разъяснять эти вопросы и не давать поводов для манипуляций».

«Согласно Конституции России своим имуществом распоряжается собственник и никто другой», — подчеркнул Еремеев.

Между тем жители частного сектора переживают. Их успокоил член барнаульской Общественной палаты Валид Газиев, отметив, что строительные компании финансово не готовы массово расселять частный сектор из-за цены, которую запрашивают жители.

«Поэтому ни один застройщик выкупать и расселять, тем более насильно, не будет», — пришли к выводу на заседании.

Также на встрече обсудили проблему существования недобросовестных застройщиков. На это указал глава исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

По его словам, есть ответственные строители, которые благоустраивают большие кварталы, а есть те, кто возводит «фантомные дома» — когда вместо коттеджа вырастает трехэтажный дом. На заседании решили внимательно следить за безответственными.