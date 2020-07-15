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15 июля 23°C
Жизнь

В Барнауле объявили «мусорную охоту» на предпринимателей, которые исподтишка устраивают свалки

Барнаульский регоператор начал передавать в минприроды Алтайского края материалы несанкционированной выгрузки отходов в разных частях города.

Мусор.
Мусор.
CCO

Речь идет о контейнерных площадках на территории Барнаула, куда предприниматели, которые не заключили договора с регоператором, тайно свозят свой мусор.

Кроме того, выбрасывают отходы, которые не относятся к твердым коммунальным — это приводит к переполнению контейнеров и беспорядку вокруг.

В итоге представители компании «ЭКО-Комплекс» решили фиксировать на видео несанкционированной выгрузки на площадках в частном секторе.

«Наиболее проблемные в этом плане участки находятся на улице Кутузова, Загородной, Пролетарской, переулке Малом Прудском. Контейнеры рассчитаны на жителей близлежащих домов, но в них разгружаются нелегальные перевозчики строительного мусора, предприниматели, физические лица», — рассказали altapress.ru в компании.

Сотрудники регоператора снимают на камеру нарушения, а после составляют акт, где указывают объем отходов — часто он очень большой и приводит к переполнению контейнеров.

«Из-за незаконной выгрузки баки стоят полные, жителям просто некуда выбрасывать мусор. При этом собственными силами регоператор все же перемещает отходы, не относящиеся к твердым коммунальным, на полигон», — пояснил заместитель гендиректора «ЭКО-Комплекса» Сергей Яремака.

Только за июнь в минприроды передали около десяти материалов с фиксацией нарушений. Еще столько же направят в ведомство в ближайшее время.

Напомним, «несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к размещению отходов» приводит к штрафу. На граждан — от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 40 до 50 тысяч, на юрлиц — от 350 до 450 тысяч или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Регоператор просит жителей Барнаула фиксировать факты несанкционированной выгрузки отходов с указанием номера машины и передавать им информацию.

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