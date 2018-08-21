В Барнауле обнаружили опасных бабочек

Откуда они взялись?

Ведущий специалист отдела охраны и защиты лесов Минприроды Алтайского Максим Бурмистров говорит, что сейчас непарный шелкопряд «начинает подъем численности». Выход бабочек всегда происходит в августе.

Очаги размножения шелкопряда в Горном Алтае существуют уже 10 лет. Именно оттуда он мигрирует в Алтайский край. Сейчас на турбазах Чемала полно этих вредителей.

В город бабочки летят на свет. Особенно много их недалеко от поймы Оби, где много березняка — любимого места обитания шелкопряда.

По состоянию на начало 2018 года площадь очагов вредных организмов в крае составляет 12 800 гектаров.

Шелкопряд в Горном Алтае. www.instagram.com/bluwolf777/

Чем опасен шелкопряд?

Сами бабочки ничем не опасны, кроме того, что откладывают яйца, из которых на следующий год весной вылупляются гусеницы. Они способны объесть лиственные деревья на значительных площадях. Их рацион — почти 300 видов растений, в основном лиственные породы.

Однако, по словам Максима Бурмистрова, большого урона они не нанесут, кроме эстетического — деревья будут стоять полуголыми. В этом году деревья были повреждены незначительно. Прогноз на следующий год лесозащитники смогут дать в октябре по результатам мониторинга.