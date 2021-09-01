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Жизнь

В Барнауле обсудили бесплатное и безопасное школьное питание

В Барнауле обсудили готовность к организации питания школьников в новом учебном году, включая безопасность и калорийность завтраков и обедов, сообщает мэрия города.

Школа, столовая
Школа, столовая
Фото Анна Зайкова

В 2021 году на организацию питания школьников выделили более 370 млн рублей.

«С 1 сентября в 84 школах, по прогнозным показателям, около 38 тысяч учащихся 1−4 классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием», — отметил председатель горкома по образованию Андрей Муль.

Со 2 сентября учащиеся начальной школы начнут получать бесплатные горячие завтраки и обеды — заключены контракты.

Разработали и утвердили примерное меню, которое согласовали руководители образовательных организаций.

Представитель алтайского Роспотребнадзора Елена Боброва напомнила, что «особое внимание необходимо уделить принципам здорового питания: калорийности, соотношению белков, жиров и углеводов».

Контролем организации питания займется общественная межведомственная комиссия, появившаяся в этом году.

«Проведены работы по ремонту пищеблоков, приобретено новое технологическое оборудование и мебель в 40 образовательных организаций на сумму более 16 млн рублей. Все технологическое оборудование готово к работе», — подчеркнули в мэрии.

Для минимизации рисков распространения инфекций работников пищеблоков обязали носить маски и перчатки.

Ранее сообщали, что в школах Барнаула усилят родительский контроль за питанием — мамы и папы смогут дистанционно следить за едой в школах.

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