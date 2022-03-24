В Барнауле обсудили оптимизацию общественного транспорта и назвали плюсы будущей маршрутной сети

В администрации Барнаула презентовали новую комплексную транспортную схему, которую планируют позже обсудить с экспертным сообществом и жителями, сообщает мэрия города.

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание, на котором обсудили результаты научно-исследовательской работы по разработке комплексной схемы транспортного обслуживания населения общественным транспортом.

Напомним, в июле 2021 года администрация города заключила контракт с ООО «Центр Экономики Инфраструктуры» на проведение научно-исследовательской работы по разработке комплексной схемы транспортного обслуживания. В итоге эксперты определили потоки передвижения жителей, рассчитали потребность определенных микрорайонов в общественном транспорте и выявили дублирующие маршруты.

«Акцент был сделан на формировании каркаса сети магистральных маршрутов, увеличении роли электротранспорта и доли транспорта большой вместимости, сокращении взаимного дублирования маршрутов. Также мы максимальное старались использовать существующую инфраструктуру и учитывать обеспечение пространственной доступности: не более 400 метров от остановки до многоквартирных домов, 500 метров до индивидуальных жилых домов», — пояснил директор подрядной организации Евгений Алексеев.

Предлагается организовать 91 новый остановочный пункт и обустроить 75 существующих. Алексеев подчеркнул, что в работе учли сильные стороны действующей системы — высокая доля маршрутов по регулируемым тарифам, большой охват территории маршрутами электротранспорта и другие плюсы.

Разработчики также изучили мнения жителей Барнаула. Ранее 3595 человек приняли участие в опросе и оценили работу общественного транспорта по различным параметрам по пятибалльной шкале.

Наивысшую оценку получили удобство расположения остановок, удобство оплаты проезда, безопасность, работа водителей и кондукторов. Также жители активно предлагали изменения в работе общественного транспорта.

Франк, говоря о новой маршрутной сети, подчеркнул, что Барнаулу необходима четкая и понятная программа оптимизации сети общественного транспорта.

«Для этого нужно проанализировать наши возможности, обсудить проект схемы с перевозчиками и жителями города. Учесть мнения экспертного сообщества. Работу общественного транспорта необходимо выстраивать таким образом, чтобы было людям было комфортно им пользоваться, чтобы соблюдался график движения», — указал он.

Депутат БГД Валерий Касплер также отметил, что предлагаемый вариант схемы необходимо обсудить со всеми перевозчиками, в том числе и по количеству и классу подвижного состава.

Итоговый вариант комплексной схемы маршрутной сети общественного транспорта пообещали обсудить с общественностью и профессиональным сообществом.