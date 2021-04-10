Два алтайских села затопило из-за гигантского ледового затора

Об этом рассказал один из местных жителей. Он показал, что происходит сейчас на месте происшествия — из-за гигантского затора льда воды Ануя продолжают выходить из берегов.
«Дороги размыты, сообщение между деревнями закрыто, дома, фермы — все затоплено», — рассказал мужчина.
Село Ануйское оказалось полностью отрезано от цивилизации, ледяной затор протяженностью около 300 метров здесь стоит прямо на дороге, у местных жителей нет «ни магазинов, ни связи».
Люди настаивают, что здесь нужно срочно проводить взрывные работы — промедление чревато потерей жилья и скота. Только в Сибирячихе живет более 800 человек.
Администрация района пытается договориться об оперативном решении проблемы и сделала заявку на взрывные работы. В региональном управлении МЧС сообщили, что направили на место опергруппу для мониторинга ситуации.