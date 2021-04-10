Два алтайских села затопило из-за гигантского ледового затора

В Алтайском крае жители сел Сибирячиха и Ануйское Солонешенского района, которые топит вода из реки Ануй, не могут дождаться помощи спасателей, пишет «Толк».

Об этом рассказал один из местных жителей. Он показал, что происходит сейчас на месте происшествия — из-за гигантского затора льда воды Ануя продолжают выходить из берегов.

«Дороги размыты, сообщение между деревнями закрыто, дома, фермы — все затоплено», — рассказал мужчина.

Село Ануйское оказалось полностью отрезано от цивилизации, ледяной затор протяженностью около 300 метров здесь стоит прямо на дороге, у местных жителей нет «ни магазинов, ни связи».

Люди настаивают, что здесь нужно срочно проводить взрывные работы — промедление чревато потерей жилья и скота. Только в Сибирячихе живет более 800 человек.

Администрация района пытается договориться об оперативном решении проблемы и сделала заявку на взрывные работы. В региональном управлении МЧС сообщили, что направили на место опергруппу для мониторинга ситуации.