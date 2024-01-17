В Барнауле ограничили доступ в многоквартирный дом по улице Партизанской. Как забрать вещи

Накануне с многоквартирного дома по улице Партизанской, 70б выехали последние жильцы дома. Теперь доступ в дом ограничен. Об этом сообщает администрация города.

Теперь жильцы смогут забрать личные вещи в сопровождении полиции и спасателей.

График доступа в дом:

• 17 января с 10.00 до 12.00, 18.00-20.00;

• 18 января с 10.00 до 12.00, 18.00-20.00;

• 19 января с 10.00 до 12.00, 18.00-20.00;

• 20 января с 10.00 до 12.00, 18.00-20.00;

• 21 января с 10.00 до 12.00, 18.00-20.00.

Ранее стало известно, что в центре Барнаула ввели режим повышенной готовности в доме на ул. Партизанской. Дом не признан аварийным, но его состояние резко ухудшилось.

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