В Барнауле осудили бывшую завскладом продуктов в детсаде

В Алтайском крае признали виновной бывшую заведующую складом продуктов дошкольного учреждения, получавшую взятки за поставки, сообщает региональный СК.

Завскладом с февраля 2018 года по декабрь 2019 года получала взятки от директора одного из предприятий Барнаула.

За деньги женщина помогала компании оставаться единственным поставщиком продуктов питания в детсад.

«Всего получила более 68 тысяч рублей в качестве взятки за заключение договоров поставки, обеспечение приемки и оплаты поставленных товаров от предпринимателя», — рассказали в ведомстве.

Бывшая заведующая вину признала полностью. Суд назначил 2 года лишения свободы условно, а также оштрафовал на сумму взяток — 68 тыс. рублей.

Примечательно, что ранее сообщили о сумме взяток в размере 127 тыс. рублей, однако за время пути дела в суде сумма успела снизиться. При этом женщине грозило до 6 лет лишения свободы.

Накануне условными сроками отделались экс-заведующая и педагоги-мучители из детсада Happy Baby в Барнауле.