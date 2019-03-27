В Барнауле осудили директора УК, из-за халатности которого ребенок лишился фаланги пальца

В Барнауле директора управляющей компании приговорили к крупному штрафу. Он не организовал вовремя ремонт детской карусели, из-за этого 6-летний ребенок получил травму руки и впоследствии лишился фаланги пальца, сообщили в краевой прокуратуре.

В суде подтвердили, что между собственниками многоквартирного дома и управляющей компанией, которой руководил обвиняемый, был заключен договор на общее содержание дома и прилегающей к нему территории.

По данным следствия, летом 2017 года руководитель УК не предпринял мер к своевременному ремонту детской карусели. Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей. Кроме того, директора лишили права занимать некоторые должности в компаниях, занимающихся управлением многоквартирными домами.

Приговор суда в законную силу еще не вступил.