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Жизнь

В Барнауле освятят мед и разрешат лечь на ульи

В Барнауле с 5 августа на пл. Сахарова начнется традиционная медовая ярмарка, а 14 августа пройдет «Медовый Спас». На празднике выставят разнообразные виды меда, а также покажут как устроены ульи и обещают освятить медовый урожай, сообщает «Алтайтурцентр».

Ярмарка "Медовый Спас на Алтае" 2017.
Ярмарка "Медовый Спас на Алтае" 2017.
Олег Богданов

В «Медовый Спас» (он же День алтайского пчеловода) всем желающим покажут устройство ульев и их внутреннюю жизнь, а также разрешат лечь на пчелиные домики «с оздоровительным прицелом».

На ярмарке можно попробовать продукцию, пчеловоды поучаствуют в конкурсе по откачке меда, а также выберут самого изобретательного производителя продукции на основе медовой продукции.

Детям на празднике обещают конкурсы и сладкие угощения. Медовый урожай освятят по православным канонам.

На медовый фестиваль соберутся 110 пчеловодов из разных районов Алтайского края. Ежегодно это праздник посещают более 4 тыс. человек. За день с прилавков уходит около 10 тонн меда.

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